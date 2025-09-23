Sogni d’oro con gli auricolari che ti liberano dal russare del partner
Quante volte ti sei ritrovata sveglia alle tre di notte per il concerto di fondo che arriva dall’altro lato del letto? O peggio, quante volte hai dovuto spostarti sul divano per riuscire a chiudere occhio? Se anche tu fai parte del club delle “vittime del russare”, oggi ho una bella notizia da condividere: finalmente esiste una soluzione tecnologica che può davvero cambiarti il riposo notturno. I Soundcore Sleep A30 sono auricolari progettati per il sonno: leggeri, comodi anche per chi dorme sul fianco, riducono i rumori fino a 30 dB e mascherano il russare in tempo reale. Una tecnologia innovativa per migliorare riposo e qualità della vita di coppia. 🔗 Leggi su Dilei.it
In questa notizia si parla di: sogni - auricolari
Sognare in silenzio (o con la propria playlist preferita) potrebbe diventare molto più semplice. Si chiamano SomniBuds e sono auricolari ultra-sottili, appena 3 mm di spessore, progettati per essere indossati durante il sonno senza alcun fastidio. Non hanno - facebook.com Vai su Facebook
Sogni d’oro con gli auricolari che ti liberano dal russare del partner - Quante volte ti sei ritrovata sveglia alle tre di notte per il concerto di fondo che arriva dall’altro lato del letto? Scrive dilei.it