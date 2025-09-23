Soggetto pericoloso | il Tribunale di Latina dispone la sorveglianza speciale per un pregiudicato

Latina, 23 settembre 2025 – Nella mattinata di ieri, è stata data esecuzione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel Comune di Latina per la durata di tre anni, disposta dal Tribunale di Latina – Sezione Misure di Prevenzione, nei confronti di un soggetto pluripregiudicato, noto negli ambienti criminali della città. La proposta di applicazione della misura era stata originariamente avanzata dalla Polizia di Stato di Latina nel 2013, a seguito di articolate indagini e approfondimenti investigativi che avevano evidenziato una chiara pericolosità sociale del soggetto, coinvolto in gravi fatti di criminalità organizzata. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

