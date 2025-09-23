Sofia Raffaeli si ’confessa’ | Fabriano è la mia casa

"Serena, lucida, concentrata": così si descrive Sofia Raffaeli ripensando al Mondiale in Brasile, dove ha conquistato 1 oro e 2 bronzi tra cui 1 all’All-around. "Fabriano è casa mia", ribadisce con orgoglio, mentre guarda al futuro: "Servirà un lavoro mirato, con un team che condivida i miei obiettivi". Sofia continua a essere il simbolo di una ginnastica fatta di eleganza, forza e visione. Al Mondiale in Brasile ha scritto un’altra pagina memorabile, confermandosi tra le atlete più complete e resilienti dello sport azzurro. Ma dietro le medaglie c’è di più: una ragazza determinata, radicata nei suoi valori e nella sua Fabriano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

