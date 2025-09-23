Roma, 23 settembre 2025 – La tecnologia non è né buona né cattiva, tutto dipende dall’uso che se ne vuole fare. E in questo caso, l’utilizzo ha fini tutt’altro che nobili. Anzi. La nuova frontiera in fatto di frodi nel mondo delle telecomunicazioni arriva da gruppi criminali che, in diverse parti del mondo, hanno iniziato a utilizzare dispositivi portatili, noti come SMS blaster, capaci di simulare torri cellulari e inviare migliaia di messaggi fraudolenti direttamente ai telefoni nel raggio di centinaia di metri. Non più quindi l’acquisto di banche dati di numeri o l’uso di sistemi automatizzati attraverso le reti degli operatori: ora le truffe viaggiano su antenne “fantasma”, nascoste in automobili o zaini. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - SMS Blaster, l’ultima truffa delle ‘antenne fantasma’ che inondano di messaggi: come funziona e cosa fare per difendersi