SMS Blaster l’ultima truffa delle ‘antenne fantasma’ che inondano di messaggi | come funziona e cosa fare per difendersi

Quotidiano.net | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 23 settembre 2025 – La tecnologia non è né buona né cattiva, tutto dipende dall’uso che se ne vuole fare. E in questo caso, l’utilizzo ha fini tutt’altro che nobili. Anzi. La nuova frontiera in fatto di frodi nel mondo delle telecomunicazioni arriva da gruppi criminali che, in diverse parti del mondo, hanno iniziato a utilizzare dispositivi portatili, noti come SMS blaster, capaci di simulare torri cellulari e inviare migliaia di messaggi fraudolenti direttamente ai telefoni nel raggio di centinaia di metri. Non più quindi l’acquisto di banche dati di numeri o l’uso di sistemi automatizzati attraverso le reti degli operatori: ora le truffe viaggiano su antennefantasma”, nascoste in automobili o zaini. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

sms blaster l8217ultima truffa delle 8216antenne fantasma8217 che inondano di messaggi come funziona e cosa fare per difendersi

© Quotidiano.net - SMS Blaster, l’ultima truffa delle ‘antenne fantasma’ che inondano di messaggi: come funziona e cosa fare per difendersi

In questa notizia si parla di: blaster - ultima

Truffa dello Spid, un falso sms dell’Inps per duplicare l'identità digitale. Cosa sapere - AgID, la struttura dell’Agenzia per l’Italia digitale che si occupa di sicurezza informatica nella pubblica amministrazione, ha messo in luce che le campagne di smishing (cioè ... Secondo tg24.sky.it

Truffa dello Spid con falso sms dell’Inps: come riconoscerla e come evitarla - Negli ultimi giorni si sta diffondendo una nuova truffa, che tramite un falso sms dell’Inps prende di mira lo Spid, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, strumento indispensabile per accedere ai ... Lo riporta lettera43.it

Cerca Video su questo argomento: Sms Blaster L8217ultima Truffa