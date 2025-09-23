Smart Clinic | come combattere l’intestino pigro dopo l’estate
Il ritorno alla routine dopo le vacanze estive porta spesso con sé piccoli disturbi che possono influenzare il benessere quotidiano. Tra questi, l’ intestino pigro è uno dei più diffusi: cambiamenti di abitudini, viaggi, alimentazione meno regolare e minore idratazione possono contribuire a rallentare la normale motilità intestinale. Per capire come affrontare il problema e prevenire disagi più fastidiosi, abbiamo intervistato la dottoressa Martina Pirola, biologa nutrizionista presso Smart Clinic Oriocenter. Dottoressa Pirola, perché l’intestino tende a rallentare dopo l’estate?. Durante le vacanze, è normale cambiare abitudini: si mangia spesso a orari irregolari, si consumano pasti diversi dal solito, più conditi o zuccherati, si beve meno acqua e cambiasi riduce la routine di allenamento o di movimento. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
In questa notizia si parla di: smart - clinic
Smart Clinic e la diagnosi precoce in neurologia: la chiave per bloccare la malattia prima che causi disabilità
Postura scorretta e cervicalgia: i consigli degli specialisti di Smart Clinic per stare meglio
Smart Clinic e il linguaggio dell’intestino: Breath Test al lattosio e lattulosio
Resta al passo con il futuro della tecnologia Scopri gli ultimi arrivi nei nostri negozi hi-tech: dal gaming alle novità in fatto di connessioni, fino a rendere la tua casa sempre più smart! - In MediaWorld - facebook.com Vai su Facebook
Lo Smart village per anziani per combattere l’isolamento. Dieci Comuni fanno rete coordinati dall’Ats 19 - FERMO Si chiama “Smart Village” ed è il progetto che ha lo scopo di creare un nuovo modello di assistenza socio- Lo riporta corriereadriatico.it