Smart Clinic | come combattere l’intestino pigro dopo l’estate

Bergamonews.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

  Il ritorno alla routine dopo le vacanze estive porta spesso con sé piccoli disturbi che possono influenzare il benessere quotidiano. Tra questi, l’ intestino pigro è uno dei più diffusi: cambiamenti di abitudini, viaggi, alimentazione meno regolare e minore idratazione possono contribuire a rallentare la normale motilità intestinale. Per capire come affrontare il problema e prevenire disagi più fastidiosi, abbiamo intervistato la dottoressa Martina Pirola, biologa nutrizionista presso Smart Clinic Oriocenter. Dottoressa Pirola, perché l’intestino tende a rallentare dopo l’estate?. Durante le vacanze, è normale cambiare abitudini: si mangia spesso a orari irregolari, si consumano pasti diversi dal solito, più conditi o zuccherati, si beve meno acqua e cambiasi riduce la routine di allenamento o di movimento. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

