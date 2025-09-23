Smart Clinic | come combattere l’intestino pigro dopo l’estate

Il ritorno alla routine dopo le vacanze estive porta spesso con sé piccoli disturbi che possono influenzare il benessere quotidiano. Tra questi, l’ intestino pigro è uno dei più diffusi: cambiamenti di abitudini, viaggi, alimentazione meno regolare e minore idratazione possono contribuire a rallentare la normale motilità intestinale. Per capire come affrontare il problema e prevenire disagi più fastidiosi, abbiamo intervistato la dottoressa Martina Pirola, biologa nutrizionista presso Smart Clinic Oriocenter. Dottoressa Pirola, perché l’intestino tende a rallentare dopo l’estate?. Durante le vacanze, è normale cambiare abitudini: si mangia spesso a orari irregolari, si consumano pasti diversi dal solito, più conditi o zuccherati, si beve meno acqua e cambiasi riduce la routine di allenamento o di movimento. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

