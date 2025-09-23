Slow Horses 5 è una satira politica che fa quasi spavento

La quinta stagione di Slow Horses, in uscita su Apple TV+ dal 24 settembre con i primi due episodi dei consueti sei totali (gli altri usciranno singolarmente ogni mercoledì), è tratta da Le regole di Londra (London Rules), quinto romanzo della serie di libri sulla Casa del Pantano scritti da Mick. 🔗 Leggi su Today.it

