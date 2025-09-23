Le Rip Chips sono la risorsa più importante di Skate: servono per sbloccare nuovi contenuti, proseguire nelle sessioni senza interruzioni e avanzare nella progressione del gioco. Tuttavia, accumularle non è sempre semplice e, senza una strategia chiara, si rischia di perdere tempo con guadagni minimi. Ecco quindi i metodi più efficaci per trasformare un flusso lento di Rip Chips in un guadagno costante. Potrebbe interessarti anche la Guida per principianti – Cose da sapere prima di giocare Punta sulle missioni principali per i guadagni più alti. Non tutte le attività ricompensano allo stesso modo. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

© Gamerbrain.net - Skate: Come ottenere velocemente le Rip Chips in Skate