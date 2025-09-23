Sistema di corruzione per gli appalti | ex consigliere regionale Ferraro torna libero

L’ex consigliere regionale dell’Udeur Nicola Ferraro torna completamente libero. La dodicesima sezione del Riesame di Napoli ha accolto le argomentazioni dei difensori di Ferraro, gli avvocati Mario Griffo e Giuseppe Stellato, e ha annullato l’ordinanza emessa dal gip Nicola Marrone del tribunale. 🔗 Leggi su Casertanews.it

