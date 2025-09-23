Siria al-Sharaa negli Usa | l’ex al Qaeda accolto da Rubio e dall’ex capo della CIA

L’operazione di rebranding è completata. Ahmed al-Sharaa, alias Mohammed al-Jolani è atterrato a New York per intervenire all’ 80ª sessione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite; è il primo viaggio di un presidente siriano negli Stati Uniti in quasi sessant’anni. Ex leader jihadista di Al Qaeda in Siria (poi Hayat Tahrir al-Sham, HTS), fino a un anno fa al-Sharaa era nella lista dei terroristi ricercati dagli Usa, con una taglia di 10 milioni di dollari sulla sua testa. Oggi, dopo aver guidato il rovesciamento di Bashar al-Assad, gli Stati Uniti non solo hanno rimosso la sua designazione di terrorista, ma accolgono il suo governo islamista come partner. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Siria, al-Sharaa negli Usa: l’ex al Qaeda accolto da Rubio e dall’ex capo della CIA

Il congresso straordinario del maggior partito d'opposizione #Chp in #Turchia e la strategia persecutoria operata da #Erdogan. - Focus sulla #Siria: #Sharaa vola a

