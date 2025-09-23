Siria Ahmad al-Sharaa | Stiamo cercando di avviare negoziati con Israele
Il presidente ad interim siriano Ahmad al-Sharaa ha dichiarato che il suo Paese sta avviando negoziati con Israele e che nutre speranze riguardo ai colloqui. Parlando lunedì al Concordia Summit di New York, a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, al-Sharaa ha affermato: "Se questi tentativi avranno successo e Israele rispetterà quanto concordato, si potrà passare a discutere altre questioni, tra cui le alture del Golan e il futuro delle relazioni tra Siria e Israele nel lungo termine".
Israele bombarda la Siria e intanto tratta con il regime di Ahmad Sharaa
Il jihadista in doppio petto Sharaa, intervistato dall'ex capo della Cia Petraeus, rivela i crucci principali della sua Siria: i curdi e Israele - La prima foto ritrae il neo presidente siriano Ahmad Sharaa, ex affiliato ad Al Qaeda, che stringe la mano sorridente ad un altrettanto compiaciuto Marco ...
Incontro tra Rubio e Al-Sharaa a New York - Sharaa si sono incontrati a New York dove il leader islamista parlerà domani all'Assemblea Generale ONU.