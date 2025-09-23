Sinner riparte da Pechino e da Cilic Sorteggio difficile per gli altri italiani

Nel tentativo di avvicinare Alcaraz (impegnato a Tokyo), Jannik torna in campo contro il croato, poi Zhang o un qualificato. Cobolli contro Rublev, Zverev per Sonego. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

sinner riparte da pechino e da cilic sorteggio difficile per gli altri italiani

