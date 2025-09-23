Sinner riparte da Pechino e da Cilic Sorteggio difficile per gli altri italiani
Nel tentativo di avvicinare Alcaraz (impegnato a Tokyo), Jannik torna in campo contro il croato, poi Zhang o un qualificato. Cobolli contro Rublev, Zverev per Sonego.
LIVE Sinner-Dimitrov 3-6, 5-7, Wimbledon 2025 in DIRETTA: si riparte, serve una grande rimonta! Si può fare!
La rincorsa di Alcaraz riparte da Cincinnati: tutti i calcoli del duello con Sinner
Sinner riparte da potenza e agilità: verso gli Us Open col metodo Ferrara
