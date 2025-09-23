Sinner-Cilic a Pechino | orario precedenti e dove vedere il match in TV e streaming
L’attesa è finita. Jannik Sinner fa il suo ritorno in campo per l’inizio della cruciale trasferta asiatica, debuttando come testa di serie numero 2 e finalista della scorsa edizione al China Open. Il primo ostacolo sul suo cammino è il croato Marin Cilic, ex campione Slam e avversario di grande esperienza, in un match valido per il primo turno dell’ATP 500 di Pechino. Per Sinner, l’obiettivo è iniziare con il piede giusto una parte di stagione fondamentale, in cui difende molti punti. Di seguito tutto quello da sapere sull’ orario di inizio della partita e dove vedere il match di Pechino tra Sinner e Cilic in televisione e in streaming. 🔗 Leggi su Tutto.tv
In questa notizia si parla di: sinner - cilic
Wimbledon, ottavi di finale: Cobolli contro Cilic: il croato tiene la battuta Diretta 0-1Attesa per Sinner e Sonego
Wimbledon 2025, la diretta di oggi: Cobolli vince il primo set con Cilic. Gli orari di Sinner e Sonego
?Wimbledon, ottavi di finale, Cobolli-Cilic: l'azzurro chiude con un ace anche il 2° setLive 6-4, 6-4, 1-1 |Attesa per Sinner e Sonego
Possibile cammino di Jannik #Sinner al #ChinaOpen di Pechino 1T Cilic 2T Zhang o Q QF Khachanov /Bonzi SF Mensik /De Minaur F Zverev /#Musetti /Medvedev #tennis #ATP #atp500 - X Vai su X
I PROSSIMI IMPEGNI DI JANNIK SINNER Dopo la sconfitta in finale dello US Open, scopriamo quando rivedremo in campo Jannik. Questi i suoi impegni già definiti ATP Pechino (25 settembre - 1 ottobre) ATP Shangai (1 ottobre - 12 ottobre) - facebook.com Vai su Facebook
Quando torna in campo Sinner: sorteggiato il tabellone di Pechino, esordio contro Cilic | Data e dove vederlo…; Jannik Sinner al China Open 2025: quando gioca, programma e orario delle partite · Tennis ATP; Sinner-Cilic al 1° turno: il tabellone di Pechino.
Sinner torna in campo, orario e dove vedere la sfida con Marin Cilic. Il croato disse: «Jannik il migliore? Assolutamente no...» - Si avvicina il ritorno in campo di Jannik Sinner, dopo la finale dello US Open persa contro Carlos Alcaraz, che gli é costata il posto di numero 1 a favore dello spagnolo, nel ... Secondo msn.com
Jannik Sinner al China Open 2025: quando gioca, programma e orario delle partite · Tennis ATP - Lo swing in Asia di Jannik Sinner inizia dal China Open 2025: scopri di seguito il programma delle partite e quando gioca l'azzurro. Come scrive olympics.com