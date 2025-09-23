Sinner-Alcaraz Panatta crudele | è stato chiarissimo

Le parole di Adriano Panatta su Jannik Sinner e Carlos Alcaraz risuonano forti, crudeli e hanno lasciato tanti tifosi increduli. Jannik Sinner, reduce dalla sconfitta nella finale degli US Open contro Alcaraz e dal conseguente scivolone al numero due del ranking mondiale, si prepara a una nuova fase della sua carriera con il solito carico di aspettative. L’altoatesino resta il punto di riferimento per il tennis italiano e non solo, perché ormai è stabilmente tra i grandi del circuito. Tuttavia, quando a parlare è Adriano Panatta, l’ultimo azzurro (prima di Sinner) capace di vincere un Roland Garros, le sue parole inevitabilmente fanno rumore. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com © Glieroidelcalcio.com - Sinner-Alcaraz, Panatta crudele: è stato chiarissimo

