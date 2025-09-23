Sindrome vescica iperattiva in Italia nuova opzione terapeutica

Webmagazine24.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – E' disponibile in Italia una nuova opzione di trattamento sintomatico per i pazienti adulti con sindrome della vescica iperattiva (overactive bladder – Oab). Si tratta di vibegron, un agonista "potente e selettivo" del recettore beta-3 adrenergico umano che ha dimostrato di portare "miglioramenti significativi già entro 2 settimane", informa Pierre Fabre. La sindrome . Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sindrome - vescica

Sindrome Vescica Iperattiva: disponibile in Italia una nuova opzione terapeutica; Policlinico, primo intervento in Italia alla vescica iperattiva con uno StimRouter; Vescica iperattiva: un nuovo farmaco in arrivo.

sindrome vescica iperattiva italiaSindrome vescica iperattiva, in Italia nuova opzione terapeutica - Pierre Fabre, 'con vibegron miglioramenti significativi già entro 2 settimane, un aiuto per migliore qualità di vita' ... Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it

Sindrome da vescica iperattiva. Arriva un nuovo farmaco. L'Ema approva mirabegron - Ha una buona efficacia e un'ottima tollerabilità e per questo è candidato a diventare una valida alternativa alle terapie disponibili, ricche di effetti collaterali. Da quotidianosanita.it

Cerca Video su questo argomento: Sindrome Vescica Iperattiva Italia