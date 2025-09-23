Sindrome dell’ovaio policistico quando si può sospettare la PCOS

Colpisce quasi una donna su dieci in età fertile. E spesso non viene nemmeno riconosciuta, tanto che l’OMS ricorda che quasi sette casi su dieci non sono diagnosticati. Comporta un problema legato alla disfunzione dell’apparato endocrino e del metabolismo. Queste sono le caratteristiche di un disturbo ormonale, la sindrome dell’ovaio policistico. Settembre rappresenta il mese dedicato alla sensibilizzazione su questa condizione, che può comportare, tra l’altro, un incremento del rischio di problematiche metaboliche come il diabete o anche di sviluppare patologie dell’apparato cardiovascolare. Perché si verifica la PCOS. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Sindrome dell’ovaio policistico, quando si può sospettare la PCOS

