Poco meno di mazz’ora di pioggia torrenziale hanno mandato in tilt la zona industriale e la frazione di Oste. Vie Pomeria, Bisenzio, Siena e Puccini si sono trasformate in corsi d’acqua. Per il sindaco Simone Calamai "la misura è colma. Nei giorni di eventi meteo intensi viviamo uno stato costante di preoccupazione che non può più essere accettato. Servono risorse, interventi e concretezza: altre strade non esistono". Calamai punta il dito sul sistema fognario, incapace di assorbire precipitazioni sempre più brevi e violente. "È indispensabile adeguare la rete esistente e creare nuovi scolmatori e impianti di sollevamento", afferma, ricordando che nello studio di Publiacqua devono essere inseriti interventi mirati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sindaco Calamai: "Misura colma". Ma l’opposizione va all’attacco