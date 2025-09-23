ritorno di jimmy kimmel live! e la posizione dei broadcaster. Il programma televisivo Jimmy Kimmel Live! sta per riprendere la sua programmazione su ABC, dopo un periodo di sospensione. Nonostante il ritorno ufficiale previsto per il 23 settembre 2025, alcuni importanti network continuano a mostrare resistenze nel trasmettere lo show. La situazione si sta evolvendo con discussioni in corso tra le parti coinvolte, creando un quadro complesso che interessa sia gli spettatori che i broadcaster. lo stato attuale del broadcast e le decisioni dei network. ripresa ufficiale dello show. In seguito a una sospensione temporanea, Jimmy Kimmel Live! è pronto a tornare in onda sulla rete ABC. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Sinclair broadcast group annuncia la mancata trasmissione di jimmy kimmel live! sugli affiliati abc