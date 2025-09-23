Simone Giannelli come le star NBA | celebrato in un playground di Manila
Il campetto del quartiere di Don Galo è stato dedicato al Mondiale di pallavolo. E tra i campioni celebrati c’è il nostro capitano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: simone - giannelli
Simone Giannelli: “Dobbiamo assumerci le responsabilità, la Polonia dimostra perché è prima al mondo”
Volley, Simone Giannelli: “Incontreremo una squadra molto forte, ma abbiamo voglia di giocarcela fino in fondo”
Simone Giannelli: “Partita dura, ora si pensa alla prossima. Ci divertiamo a giocare a volley”
L'altro volto dell'Italia, una vittoria corale che fornisce risposte positive a Fefè De Giorgi sulla capacità di reagire di fronte alle difficoltà. Gruppo azzurro in netta crescita. Un nome su tutti? Simone Giannelli che "si è preso cura dei suoi compagni" (cit @Teuzzzo). - X Vai su X
Mondiali 2025: L’Italia supera l’Argentina con un netto 3-0 e vola ai quarti di finaleeee! 8 punti per Roberto Russo 3 punti per Simone Giannelli! Avanti cosiiiii ragazziiii #BlockDevils #MCH2025 #Philippines2025 - facebook.com Vai su Facebook
Simone Giannelli come le star NBA: celebrato in un playground di Manila; Nate Robinson sta combattendo per la sua vita.
Giannelli carica l’Italia: "Altro che anziano, resto in Nazionale fino a 38 anni" - Alla vigilia del quarto di finale contro il Belgio, il capitano azzurro respinge le etichette e pensa solo al campo: "Niente emozioni, conta giocare bene e restare concentrati" ... Come scrive corrieredellosport.it
Simone Giannelli: “Partita dura, ora si pensa alla prossima. Ci divertiamo a giocare a volley” - Simone Giannelli è intervenuto ai microfoni di Rai 2 HD dopo il rotondo successo dell'Italia ai danni dell'Argentina negli ottavi di finale dei Mondiali ... oasport.it scrive