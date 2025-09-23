Simone Giannelli come le star NBA | celebrato in un playground di Manila

23 set 2025

Il campetto del quartiere di Don Galo è stato dedicato al Mondiale di pallavolo. E tra i campioni celebrati c’è il nostro capitano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

