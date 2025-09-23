Simona Cinà nessuna traccia di droga | cosa emerge dall' autopsia
Alcol sì, ma nessuna traccia di droga: questo quanto sarebbe emerso dall'autopsia e dagli esami tossicologici su Simona Cinà, la pallavolista di 20 anni annegata in piscina la notte del 2 agosto durante una festa di laurea a Bagheria, vicino a Palermo. Pare avesse un tasso alcolemico alto nel sangue, ma non avrebbe assunto alcuna sostanza durante il party. Si sta ancora cercando di capire, infatti, quale sia stata la causa della morte della giovane, trovata sul fondo della piscina intorno alle 4 di notte. Se dai test non è emersa nessuna traccia di droga, il test sull'alcol invece sarebbe risultato positivo con risultati sopra il limite. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Simona Cinà: molti dubbi e nessuna certezza
Simona Cinà, testimonianza ex fidanzato Francesco Tilotta: "Non beveva e non usava droghe, era una salutista, nessuna amicizia sbagliata"
Simona Cinà, l’autopsia conferma la morte per annegamento, ma resta il mistero: ‘Nessuna patologia’
