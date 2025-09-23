Simona Cinà morta in piscina i risultati degli esame tossicologici
Era una notte di festa, quella del 2 agosto, quando a Bagheria una serata di laurea si è trasformata in tragedia. Simona Cinà, appena vent’anni, promessa della pallavolo locale, è morta annegata nella piscina della villa in cui si stava celebrando l’evento. La ragazza, conosciuta e apprezzata non solo per il suo talento sportivo ma anche per il sorriso solare, si era immersa in acqua e da lì non è più riemersa. >> “Sono venuta a dirvi questo”. L’annuncio di Stefania Orlando in studio e Caterina Balivo resta così Il dramma si è consumato in pochi minuti, sotto gli occhi increduli dei coetanei che stavano festeggiando insieme a lei. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
