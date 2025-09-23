Simona Cinà morta in piscina alla festa di laurea nel sangue alto tasso alcolemico ma nessuna presenza di droghe

Il tasso alcolemico di Simona Cinà al momento della morte sarebbe stato alto mentre non è stata riscontrata la positività agli stupefacenti. Questo è quanto emerge dagli analisi tossicologici e da quelli effettuati sul contenuto gastrico e sul sangue della pallavolista. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Simona Cinà, ventenne trovata morta nella piscina di una villa durante una festa privata a Palermo. Ascoltati i ragazzi presenti

Simona Cinà trovata morta a 20 anni in piscina: la pallavolista era a una festa in una villa privata

La 21enne Simona Cinà morta in piscina durante una festa privata a Bagheria. Disposta l'autopsia

L' annegamento di Simona Cinà in piscina a Bagheria secondo l' autopsia nessuna droga ma c' era alcol nel sangue; Simona Cinà morta in piscina cosa non torna? I segni sul petto la posizione del corpo e le tracce di sangue Un' amica | Alle 3.20 era viva; Simona Cinà morta in piscina disposta l' autopsia urgente | Segni rossi sul petto Le parole sull' invito e i giovani della Palermo bene.

simona cin224 morta piscinaSimona Cinà morta in piscina, niente droghe ma alto tasso alcolemico - È il responso degli esami tossicologici eseguiti sul corpo di Simona Cinà, annegata in piscina la notte fra il 1° e il 2 agosto scorsi ... Da livesicilia.it

simona cin224 morta piscinaSimona Cinà, morta in piscina a 21 anni alla festa di laurea: nel sangue alto tasso alcolico ma nessuna traccia di droga - Simona Cinà, la 21enne morta in piscina la notte del 2 agosto scorso, non aveva assunto nessuna droga. Scrive msn.com

