Simona Cinà la ragazza trovata morta in piscina | nel corpo nessuna traccia di droga ma livelli alti di alcol

Nel corpo di Simona Cinà, la ragazza di 20 anni originaria di Capaci trovata morta la notte del 2 agosto sul fondo di una piscina a Bagheria (Palermo), non sono state trovate tracce di droga ma "livelli elevati di alcol". Lo rivela l’esame tossicologico, a quasi due mesi dalla morte della. 🔗 Leggi su Today.it

Simona Cinà, le cinque cose che non tornano nella tragica morte in piscina della ragazza

Simona Cinà – Sequestrati i vestiti della ragazza e uno slip da uomo. L’alcol sparito e i video rimossi: i punti oscuri sulla morte

Morte Simona Cinà, Procura indaga per omicidio colposo, rinvenuti e sequestrati i vestiti della ragazza, la famiglia: "Niente alcolici nella villa, qualcuno ha ripulito"

