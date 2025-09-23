Simona Cinà c' è l' esito dei test tossicologici | cosa aveva assunto

Simona Cinà, la pallavolista annegata in piscina durante una festa privata a Bagheria (Palermo) la notte del 2 agosto scorso, aveva un " elevato tasso alcolemico nel sangue ". È quanto sarebbe emerso dall'esito parziale degli esami tossicologici disposti dalla procura di Termini Imerese, che indaga sulla morte della 20enne di Capaci con l’ipotesi di omicidio colposo a carico di ignoti. " Al momento non è il caso di fare considerazioni nel rispetto della vittima e della famiglia. Attendiamo che vengano depositati i risultati completi compresi altri che si stanno ancora eseguendo e poi valuteremo il da farsi " ha dichiarato all'Ansa l'avvocato Mario Bellavia, che assiste i genitori della vittima. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

