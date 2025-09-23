Simbiosi digitale | l’evoluzione che ci unisce all’intelligenza artificiale
Un nuovo articolo degli esperti di biologia evoluzionistica Paul Rainey e Michael Hochberg su Pnas propone di leggere l’integrazione crescente fra esseri umani e tecnologie digitali, in particolare sistemi di intelligenza artificiale, come un passo in una lunga storia evolutiva che ha più volte trasformato entità autonome in individui collettivi. Si tratta di un’ipotesi radicata in un corpus teorico robusto. Le grandi transizioni di individualità, dalle prime molecole autoreplicanti alle cellule eucariotiche, dalle cellule agli organismi multicellulari, fino alle società eusociali, seguono infatti tutte lo stesso schema: cooperazione stabile, comunicazione interna, divisione del lavoro, dipendenza reciproca, e soppressione del conflitto tra le parti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
