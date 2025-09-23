Silvia Sardone la nuova generalessa | la svolta a Pontida

Non si può dire che sia nata una stella, perché l'astro politico di Silvia Sardone brilla ormai da un pezzo, consacrato dalle 75mila preferenze con le quali ha confermato alle Europee dello scorso anno il proprio seggio all'Europarlamento (30mila più di quelle del 2019). Si può però affermare che il pratone di Pontida, che alla vigilia in tanti raccontavano pronto a incoronare il generale Roberto Vannacci, ieri ha invece trovato e dato i gradi a una generalessa. Al netto dell'intervento conclusivo del Capitano, Matteo Salvini, è stato infatti il??discorso della vicesegretaria milanese, ma con origini paterne in Puglia, quello che più ha infiammato i militanti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

