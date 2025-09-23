Silvia Salis federatrice del partito dei profit oriented | la chiusura di un cerchio
Nella Genova che si era puerilmente illusa di un ritorno alla politica targata sinistra confidando in Silvia Salis sindaca, circolano due scuole di pensiero sulle strategie predisposte per la sgomitante quarantenne in carriera dall’entourage che ne programma l’irresistibile ascesa, presunta; che dovrebbe culminare nel guanto di sfida a Giorgia Meloni alle politiche del 2027. La prima ipotizza una marcia di avvicinamento allo scontro preceduta dalla conquista della leadership nel Pd, offrendo la propria immagine patinata ai congiurati stufi della tarda-sessantottina Elly Schlein. Mossa in apparenza obbligata ma che potrebbe non rientrare nei disegni di chi considera l’ennesima mutazione dei partiti egemoni in Prima Repubblica (PCI + Sinistra DC) alla stregua di una zavorra. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
