Silenzio parla nuova Toyota Corolla Cross

Ilgiornale.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. È proprio la guida silenziosa uno degli highlight del c-suv ibrido erede della Corolla, l’auto più venduta al mondo con oltre 55 milioni di vetture messe su strada dal 1966. Un’insonorizzazione ottenuta con l’utilizzo di materiali fonoassorbenti utilizzati in tre aree distinte: sul bordo del tetto per ridurre il rumore della pioggia e della strada, nell'area di ventilazione posteriore per smorzare il rumore e le vibrazioni per i passeggeri seduti dietro e un silenziatore a tre strati interno al cruscotto che riduce al minimo il rumore del motore. Una guida silenziosamente confortevole che si aggiunge alle doti di questo nuovo modello, pronto a sfidare anche tutti gli sbalzi climatici con la nuova modalità di guida AWD-i Snow Extra per guidare in sicurezza su fondi ghiacciati e in situazioni di scarsa aderenza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

silenzio parla nuova toyota corolla cross

© Ilgiornale.it - Silenzio, parla nuova Toyota Corolla Cross

In questa notizia si parla di: silenzio - parla

Garlasco, il silenzio di Stasi parla più delle prove

Isola dei Famosi: Loredana Cannata rompe il silenzio dopo il rientro in Italia e parla del suo stato di salute

Esclusiva Open – Parla il rapper Toomaj Salehi, simbolo delle proteste in Iran: «Volevano il mio silenzio ma neanche la morte potrà zittirmi»

Toyota Corolla 2025, aggiornamenti (in silenzio) per il mercato europeo; Lacrime e silenzio alla Toyota. L’ad: vicini ai nostri ragazzi; I rally, la ricetta di Aramis e l’auspicato silenzio.

silenzio parla nuova toyotaSilenzio, parla nuova Toyota Corolla Cross - suv ibrido erede della Corolla, l’auto più venduta al mondo con oltre 55 milioni di vetture messe su strada dal 1966 ... Lo riporta ilgiornale.it

Nuova Toyota Aygo X - RIPRODUZIONE RISERVATA 4 di 13 foto Nuova Toyota Aygo X - Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Silenzio Parla Nuova Toyota