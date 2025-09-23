silenzio parla nuova toyota corolla cross

. È proprio la guida silenziosa uno degli highlight del c-suv ibrido erede della Corolla, l’auto più venduta al mondo con oltre 55 milioni di vetture messe su strada dal 1966. Un’insonorizzazione ottenuta con l’utilizzo di materiali fonoassorbenti utilizzati in tre aree distinte: sul bordo del tetto per ridurre il rumore della pioggia e della strada, nell'area di ventilazione posteriore per smorzare il rumore e le vibrazioni per i passeggeri seduti dietro e un silenziatore a tre strati interno al cruscotto che riduce al minimo il rumore del motore. Una guida silenziosamente confortevole che si aggiunge alle doti di questo nuovo modello, pronto a sfidare anche tutti gli sbalzi climatici con la nuova modalità di guida AWD-i Snow Extra per guidare in sicurezza su fondi ghiacciati e in situazioni di scarsa aderenza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

