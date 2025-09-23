Silent hill torna in italia con midnight factory

Il panorama del cinema horror si prepara a vivere un nuovo capitolo con l'attesissima uscita di Return to Silent Hill, il secondo film live-action tratto dalla celebre saga videoludica. In occasione del decimo anniversario di Midnight Factory, etichetta di Plaion Pictures, viene annunciata l'acquisizione dei diritti completi per la distribuzione del film, che promette di riportare sul grande schermo le atmosfere disturbanti e angoscianti che hanno reso iconico il franchise. il ritorno di silent hill nel cinema. Return to Silent Hill rappresenta una delle produzioni più attese nel genere horror, segnando il ritorno di una delle saghe più amate e riconoscibili nel mondo videoludico e cinematografico.

