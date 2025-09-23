Silent Hill f soffre di alcuni problemi inaspettati su PS5 Pro conferma Digital Foundry

Silent Hill f è stato analizzato da Digital Foundry, che ha confermato alcune criticità sulla versione PS5 Pro, emerse già nei primi confronti tecnici. La causa sembra essere il PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution), la tecnologia di upscaling basata su intelligenza artificiale introdotta da Sony con il nuovo modello. Proprio questo sistema, pensato per migliorare la qualità visiva, genera invece artefatti grafici che rendono l’immagine meno pulita, soprattutto in combinazione con il ray tracing software di Lumen. Il risultato è paradossale, come anticipato da un recente video confronto: nonostante il frame-rate resti ancorato ai 60 fps, la qualità visiva della versione PS5 Pro appare molto simile a quella su PS5 standard, con l’aggiunta di queste imperfezioni. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Silent Hill f soffre di alcuni problemi inaspettati su PS5 Pro, conferma Digital Foundry

