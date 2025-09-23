Silent hill f | il capitolo della saga horror da non perdere

annuncio di “silent hill f”: il ritorno del celebre franchise horror in giappone. Il 25 settembre 2025 segna l’arrivo di Silent Hill F, una nuova produzione destinata a conquistare i fan su PlayStation 5, Xbox Series e PC. Questo capitolo rappresenta un importante cambio di ambientazione e tematiche rispetto alle precedenti iterazioni della saga, consolidando la sua posizione tra le serie più iconiche nel genere horror. nuova ambientazione e ispirazioni culturali. ambientazione in giappone negli anni ’60. Per la prima volta dal debutto nel 1999, il franchise si sposta in Giappone, ambientandosi nella città immaginaria di Ebisugaoka. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

Il 25 settembre arriva su PlayStation 5, Xbox Series e PC, Silent Hill F, ottava iterazione (senza contare la marea di spin-

Silent Hill f sorprende con un sistema di longevità unico e contenuti inaspettati.

