Siena smantellata la banda di famiglia dello spaccio | padre figlia e compagna vendevano cocaina in un bar

Smantellata a Siena una rete familiare di spaccio di cocaina: bar usato come base, due arresti e due denunce dopo indagini della Polizia. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

