SIEDAS celebra 10 anni | Assemblea Nazionale 2025 a Napoli

Dal 24 al 26 ottobre 2025 un evento dedicato al diritto delle arti e dello spettacolo, tra formazione, cultura e confronto. NAPOLI – SIEDAS – Società Italiana Esperti di Diritto delle Arti e dello Spettacolo è felice di annunciare una ricorrenza imperdibile: quest’anno, infatti, si celebra il decennale dalla sua nascita e in tale occasione l’Assemblea Nazionale si svolgerà a Napoli, città che le ha dato i natali, dove gli esperti e i soci tutti si daranno appuntamento dal 24 al 26 ottobre 2025. La scelta di Napoli ha il sapore di un emozionante ritorno a casa: proprio qui nel lontano settembre 2015 un appassionato gruppo di giovani studiosi e professionisti decise di dare vita ad una realtà unica e pressoché inesplorata, un progetto inedito che nel corso del tempo è cresciuto ed ha ampliato i suoi contatti diffondendosi in modo capillare nel panorama giuridico italiano dedicato al diritto d’autore. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

