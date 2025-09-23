Sicurezza sul lavoro istituita commissione consiliare permanente

Il consiglio comunale di Cesa ha approvato all’unanimità una mozione che impegna l’amministrazione comunale sul tema della sicurezza del lavoro. La proposta, condivisa trasversalmente da maggioranza e opposizione, punta a istituire una “Settimana per la Sicurezza sul Lavoro”, ad affidare una. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Caldo, firmato protocollo lavoro: "Priorità alla sicurezza"

Caldo e sicurezza sul lavoro: controlli dei carabinieri del Nil sulle norme "ondate di calore"

Corte dei Conti: sicurezza sul lavoro, manca il sistema unico di condivisione dei dati Sezione centrale di controllo

