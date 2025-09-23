Sicurezza stradale a scuola Progetto pilota per l’Italia
"L’educazione è l’arma più potente che si possa usare per cambiare il mondo". Lo diceva Nelson Mandela, e mai come oggi il suo monito trova senso sulle strade italiane, dove ogni anno oltre tremila vite vengono spezzate dagli incidenti. Per chi crede che la prevenzione passi dall’educazione, formare i giovani a comportamenti responsabili non è un’opzione: è un’urgenza. Da qui nasce il progetto Dai valore alla vita – Mobilità sicura, sostenibile e rispettosa, promosso dall’associazione Lorenzo Guarnieri, che porta da Firenze a molte altre regioni italiane strumenti concreti nelle scuole primarie e secondarie. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Martedì sera, nello spazio culturale Materia di VareseNews, si è parlato di sicurezza stradale partendo da una storia concreta: quella di Rosa Annecca.
