Sicurezza stradale a scuola Progetto pilota per l’Italia

"L’educazione è l’arma più potente che si possa usare per cambiare il mondo". Lo diceva Nelson Mandela, e mai come oggi il suo monito trova senso sulle strade italiane, dove ogni anno oltre tremila vite vengono spezzate dagli incidenti. Per chi crede che la prevenzione passi dall’educazione, formare i giovani a comportamenti responsabili non è un’opzione: è un’urgenza. Da qui nasce il progetto Dai valore alla vita – Mobilità sicura, sostenibile e rispettosa, promosso dall’associazione Lorenzo Guarnieri, che porta da Firenze a molte altre regioni italiane strumenti concreti nelle scuole primarie e secondarie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

