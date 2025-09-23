ABBONATI A DAYITALIANEWS Via libera dalla Commissione Sanità dell’Ars. La Commissione Sanità dell’Assemblea Regionale Siciliana ha espresso parere favorevole alla riorganizzazione della rete ospedaliera regionale. Il documento, dopo l’ok in commissione, tornerà in giunta per il voto finale da parte del governo guidato da Renato Schifani, per poi essere inviato al Ministero della Salute. Laccoto: un percorso condiviso per migliorare i servizi sanitari. Il presidente della Commissione, Giuseppe Laccoto, nella foto d’apertura, ha sottolineato come l’approvazione sia il risultato di un lavoro lungo e partecipato, che ha coinvolto Asp, sindacati e sindaci delle province siciliane. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Sicilia, approvato il piano della nuova rete ospedaliera