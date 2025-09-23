Siccità a Ribera il Codacons chiede lo stato di emergenza | A rischio raccolti e spesa quotidiana
La siccità che da mesi colpisce Ribera e il territorio circostante sta mettendo in ginocchio il comparto agricolo. Oltre 500 agricoltori si sono riuniti in assemblea per denunciare una situazione giudicata ormai insostenibile chiedendo interventi immediati.Il Codacons esprime solidarietà al. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Siccità, il grido di allarme degli agricoltori di Ribera: “Siamo disperati”: “Siamo disperati, le nostre piante rischiano di morire”: lo dice Leonardo D’Angelo, a capo dell’associazione Liberi agricoltori di Ribera (Agrigento), tra i… http://dlvr.it/TNDpzw #Agrigento #C - X Vai su X
Siccità, corsa contro il tempo per salvare gli agrumeti di Ribera Piogge ancora scarse, gli agricoltori chiedono un'irrigazione di emergenza. La cabina di regia regionale in cerca di risorse Tgr Rai - facebook.com Vai su Facebook
