Siccità a Ribera il Codacons chiede lo stato di emergenza | A rischio raccolti e spesa quotidiana

La siccità che da mesi colpisce Ribera e il territorio circostante sta mettendo in ginocchio il comparto agricolo. Oltre 500 agricoltori si sono riuniti in assemblea per denunciare una situazione giudicata ormai insostenibile chiedendo interventi immediati.Il Codacons esprime solidarietà al. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it