Siccità a Ribera il Codacons chiede lo stato di emergenza | A rischio raccolti e spesa quotidiana

Agrigentonotizie.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La siccità che da mesi colpisce Ribera e il territorio circostante sta mettendo in ginocchio il comparto agricolo. Oltre 500 agricoltori si sono riuniti in assemblea per denunciare una situazione giudicata ormai insostenibile chiedendo interventi immediati.Il Codacons esprime solidarietà al. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: siccit - ribera

