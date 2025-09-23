Quale momento ideale se non il giorno prima dell’inizio della Milano Fashion Week per darci uno spoiler della nuova collezione. È quello che ha fatto Gucci con Demna: abbiamo qualche look della collezione di debutto del designer. L’attesa è alta e la curiosità è ancora più grande, per questo la maison di Kering ci ha fatto un grande regalo. La nuova collezione si chiama “La Famiglia”, e a pubblicarla è stato lo stesso designer sul suo profilo Instagram. Gucci spoliera la nuova collezione di Demna: siamo già innamorati. Per Gucci “La collezione segna l’inizio di una nuova era: senza compromessi, sexy, stravagante e audace”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Siamo già obsessed dallo spoiler Gucci sulla nuova collezione di Demna