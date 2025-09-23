Siamo già obsessed dallo spoiler Gucci sulla nuova collezione di Demna
Quale momento ideale se non il giorno prima dell’inizio della Milano Fashion Week per darci uno spoiler della nuova collezione. È quello che ha fatto Gucci con Demna: abbiamo qualche look della collezione di debutto del designer. L’attesa è alta e la curiosità è ancora più grande, per questo la maison di Kering ci ha fatto un grande regalo. La nuova collezione si chiama “La Famiglia”, e a pubblicarla è stato lo stesso designer sul suo profilo Instagram. Gucci spoliera la nuova collezione di Demna: siamo già innamorati. Per Gucci “La collezione segna l’inizio di una nuova era: senza compromessi, sexy, stravagante e audace”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
