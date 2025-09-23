Siamo dimenticati da tutti Asfalti inesistenti e alberi incolti La rabbia dei residenti di via Filzi

Lanazione.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Niente nuove per via Fabio Filzi, a Pegazzano. E, in questo caso, non è sinonimo di buone nuove. O quasi. Sì, perché la strada comunale interna che si estende dal civico 117 al 149, sembra essere colpita, insieme al suo quartiere – a detta delle trenta famiglie circa che vi insistono – dalla damnatio memoriae dell’amministrazione cittadina. Poco più di 100metri d’asfalto ammalorato e, da sette anni a questa parte, lasciato in balìa delle intemperie e del suo destino, a cui avevamo dedicato un intero servizio sul numero del 28 giugno scorso. Ma a distanza di due mesi e mezzo, di quell’"intervento di asfaltatura strutturale" necessario a ripristinare un manto stradale uniforme e facilmente transitabile - anche in caso di pioggia e soprattutto per i tanti anziani che qui risiedono – neanche l’ombra: se l’amministrazione ‘frena’ invitando alla pazienza infatti, i pegazzanesi proprio non ci stanno e chiedono una maggiore attenzione per il quartiere intero. 🔗 Leggi su Lanazione.it

siamo dimenticati da tutti asfalti inesistenti e alberi incolti la rabbia dei residenti di via filzi

© Lanazione.it - "Siamo dimenticati da tutti". Asfalti inesistenti e alberi incolti . La rabbia dei residenti di via Filzi

In questa notizia si parla di: siamo - dimenticati

Nove dipendenti della Croce Rossa senza stipendio da 10 mesi: “Non siamo volontari, siamo lavoratori dimenticati”

“Ci siamo dimenticati di dargli il comando e lui è rimasto lì così”: il video del cane immobile per 10 minuti davanti alla ciotola è virale

Siamo dimenticati da tutti. Asfalti inesistenti e alberi incolti . La rabbia dei residenti di via Filzi; La dura vita dei ciclisti ad Alessandria: “Asfalti colabrodo e corsie invisibili”; Cantieri a rilento, degrado e cinghiali: «Al quartiere Icea siamo dimenticati da tutti».

siamo dimenticati tutti asfalti"Siamo dimenticati da tutti". Asfalti inesistenti e alberi incolti . La rabbia dei residenti di via Filzi - Ma i nodi di Pegazzano non si concentrano solo su questa via, e gli abitanti sono decisi a farli venire al pettine proprio tutti: "Nessun operatore è più venuto a pulire la strada e anche per il ... Scrive lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Siamo Dimenticati Tutti Asfalti