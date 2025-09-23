Si va verso la progettazione del parcheggio multipiano da 3,6 milioni per l' aeroporto d' Abruzzo

Si va verso la fase di progettazione del parcheggio multipiano dell’aeroporto d’Abruzzo che potrà contare su un finanziamento complessivo di 3milioni 600mila euro (2milioni 700mila euro pari al 75% a valere su fondi Fsc 2021-2027 e 900mila euro di cofinanziamento a carico di Saga, pari al. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

