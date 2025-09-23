Si tratta di due quadrupedi di stazza medio-grande | oltre i 10 kg come previsto dalle nuove linee guida dell' Enac e richiamate a dal ministro dei Trasporti Matteo Salvini
I pet viaggiano in aereo, non in stiva, ma accanto ai loro amici umani e senza trasportino. E non solo cagnolini o gatti, anche quelli di oltre 10 kg. Due cani, senza trasportino: sono stati loro i primi a viaggiare con i loro proprietari su un volo Ita partito alle 9 da Milano Linate con arrivo previsto per le 10:10 a Roma Fiumicino. Leggi anche › Animali in città, servizi insufficienti in 6 comuni su 10: il rapporto di Legambiente Si tratta di due quadrupedi di stazza medio-grande: oltre i 10 kg come previsto dalle nuove linee guida diffuse mesi fa dall’Enac e richiamate giorni fa dal ministro dei Trasporti, Matteo Salvini. 🔗 Leggi su Iodonna.it
