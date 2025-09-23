Si toglie la vita a 15 anni a Latina il procuratore | Indagini in corso anche fuori dalla scuola
Continuano le indagini sul suicidio del quindicenne che si è tolto la vita a Latina. Il procuratore: "Accertamenti anche fuori dalla scuola". 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: toglie - vita
Don Matteo Balzano si toglie la vita a 35 anni: quando il malessere si nasconde dietro il sorriso
Uccide la compagna, poi si toglie la vita: omicidio-suicidio a Pisa, la telefonata al 112: “Venite, le ho sparato”
Terry Meneghetti uccisa a 82 anni, un altro dramma per la figlia: il compagno della madre si toglie la vita. “Lo Stato ci ha abbandonati”
Maresciallo sannita si toglie la vita in caserma nel cosentino, comunità di Pago Veiano sotto choc - facebook.com Vai su Facebook
#Perugia: donna di 30 anni si toglie la vita in #carcere https://umbriaon.it/perugia-donna-di-30-anni-si-toglie-la-vita-in-carcere/… #Umbria #suicidio #Taranto #detenuti #carceri #ristretti - X Vai su X
Si toglie la vita a 15 anni a Latina, il procuratore: Indagini in corso anche fuori dalla scuola; Suicida a 15 anni, il fratello scrive a Valditara e Meloni: “Vittima di bullismo”; Latina, si toglie la vita a 15 anni. “Colpa dei bulli, nessuno lo ha difeso”. Valditara: “Ispezioni”.
Si toglie la vita a 15 anni a Latina, il procuratore: “Indagini in corso anche fuori dalla scuola” - "Stiamo continuando a svolgere le indagini per ricostruire le cause che hanno portato il giovane a togliersi la vita anche fuori dalla scuola ", queste le parole del capo della procura di Cassino ... Riporta fanpage.it
Ragazzo di 15 anni si toglie la vita, il fratello parla di episodi di bullismo. Valditara: "Subito ispezioni" - 15enne si toglie la vita: il fratello denuncia il bullismo subito in una lettera a Meloni, Valditara e Papa Leone. Scrive notizie.it