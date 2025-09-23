Si ritira Wild Boar ex NXT UK | annunciato il suo ultimo match

NXT UK è stato sicuramente un esperimento interessante da parte della WWE, un tentativo di “centralizzare” la scena britannica sotto l’ombrello della federazione di Stamford. Con risultati ambivalenti: da un lato ascolti e interesse che non hanno mai preso davvero il volo, dall’altro però una grande qualità sul ring, e diverse star hanno trovato il successo proprio passando da lì. Gunther, Toni Storm, Rhea Ripley, Pete Dunne, Ilja Dragunov . sono solo alcuni dei nomi che nella loro carriera sono passati dalla divisione britannica di NXT. Non tutti però hanno trovato successo a livello mondiale dopo la chiusura del progetto, e molti di loro hanno messo in secondo piano la carriera sul ring per diventare invece produttori o semplicemente allenatori. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

