Si ribalta con l' auto sulla Statale 38 | paura per un uomo di Dubino
Incidente questa mattina poco prima delle 4 lungo la Statale 38 nel territorio comunale di Colorina: un uomo di Dubino, classe 1957, ha infatti perso il controllo della propria auto che si è ribaltata.Si è subito temuto il peggio e l'allarme, infatti, è scattato in codice rosso, quello di massima. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
