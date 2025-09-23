Si nascose dietro a un cespuglio Il segreto svelato della regina Elisabetta
Dal 17 al 19 settembre 2025 Carlo III ha accolto a Londra il presidente Donald Trump e la First Lady Melania. Per l’occasione i tabloid hanno ricordato gli aneddoti più curiosi riguardanti le visite in Gran Bretagna dei Capi di Stato di tutto il mondo. Tra questi ve ne è uno di cui si rese protagonista la regina Elisabetta negli anni Settanta. Un episodio rimasto segreto fino a pochi anni fa, che mostra una versione inedita, ma non del tutto incredibile, della sovrana. Elisabetta si sarebbe ritrovata a fare i conti con un ospite non proprio gradito, che definire controverso è puro eufemismo, anteponendo, caso più unico che raro, il suo pensiero e i suoi sentimenti al dovere e all’imparzialità politica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: nascose - dietro
Ho un debole per le persone che hanno cicatrici nascoste dietro un sorriso, per chi apre le braccia al futuro pur avendo conti in sospeso con il passato, per chi avrebbe il diritto di urlare contro e invece sussurra serenità. Ho un debole per gli animi rotti ma porta - facebook.com Vai su Facebook
“Si nascose dietro a un cespuglio”. Il segreto svelato della regina Elisabetta.
“Si nascose dietro a un cespuglio”. Il segreto svelato della regina Elisabetta - Almeno una volta nella vita Elisabetta II avrebbe violato, in maniera piuttosto palese, la neutralità politica, suo tratto distintivo e simbolo della monarchia britannica ... Lo riporta ilgiornale.it