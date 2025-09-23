Si introduce dalla finestra per minacciare l’ex lei terrorizzata va dalla polizia | 40enne ammonito
ANCONA – Il Questore di Ancona ha emesso un provvedimento di ammonimento nei confronti di un 40enne di origini extracomunitarie, accusato di atti persecutori contro l'ex moglie. L'uomo, più volte, si è presentato sotto l'abitazione della donna con la scusa di accedere alla cantina condominiale. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
