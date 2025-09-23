' Si fischia si gioca si dona' arbitri ferraresi a favore dell' azione dell' Avis

Ferraratoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo slogan è 'Si fischia, si gioca, si dona' e rappresenta il titolo della campagna per la donazione di sangue tra gli sportivi. Un'iniziativa promossa da Avis Ferrara e della locale Associazione italiana arbitri.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayUna collaborazione, dunque, per. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: fischia - gioca

Si fischia, si gioca, si dona, gli arbitri ferraresi chiamati a sostenere l'azione di AVIS; L’abbraccio tra Avis e arbitri. Si fischia, si gioca, si dona il sangue. Parte la campagna tra gli sportivi; Oltre 100 fischietti sui campi di gioco per chiamare alla donazione di sangue.

fischia gioca dona arbitriL’abbraccio tra Avis e arbitri. Si fischia, si gioca, si dona il sangue. Parte la campagna tra gli sportivi - Per dare visibilità all’iniziativa, sono stati acquistati 120 fischietti e taccuini con il logo dell’associazione. Da msn.com

fischia gioca dona arbitri"Si fischia, si gioca, si dona", gli arbitri ferraresi chiamati a sostenere l'azione di AVIS - Lunedì 22 settembre 2025 alle 11:00 nella sala degli Arazzi della residenza municipale di Ferrara, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della campagna per la donazione di sangue tra gli ... Scrive cronacacomune.it

Cerca Video su questo argomento: Fischia Gioca Dona Arbitri