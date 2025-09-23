Si ferma con lo scooter e prova a disfarsi del crack ma la polizia lo blocca | arrestato un giovane
Vedendo una volante si sarebbe fermato per cercare di buttare ciò che trasportava prima di essere scoperto, ma la scena non è passata inosservata per gli agenti che lo hanno bloccato e trovato in possesso di alcune dosi di crack. La polizia ha arrestato nei giorni scorsi un diciannovenne fermato. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: ferma - scooter
Non si ferma all'alt a via Filangieri e travolge con lo scooter un carabiniere
Chiaia, scooter non si ferma all’alt e travolge carabiniere in via Filangieri per scappare
Chiaia, in scooter senza casco non si ferma all'alt e investe un carabiniere in servizio “movida” - X Vai su X
Non si ferma all'alt a via Filangieri e travolge con lo scooter un carabiniere https://www.napolitoday.it/cronaca/investe-carabiniere-via-filangieri.html - facebook.com Vai su Facebook
Si ferma con lo scooter e prova a disfarsi del crack, ma la polizia lo blocca: arrestato un giovane.