Si ferma con lo scooter e prova a disfarsi del crack ma la polizia lo blocca | arrestato un giovane

Palermotoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vedendo una volante si sarebbe fermato per cercare di buttare ciò che trasportava prima di essere scoperto, ma la scena non è passata inosservata per gli agenti che lo hanno bloccato e trovato in possesso di alcune dosi di crack. La polizia ha arrestato nei giorni scorsi un diciannovenne fermato. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Si ferma con lo scooter e prova a disfarsi del crack, ma la polizia lo blocca: arrestato un giovane.

