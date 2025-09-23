Si chiude il Salone Nautico Genova al lavoro per nuove strutture di lusso | Video | Speciale

La 65esima edizione del Salone Nautico chiude con un bilancio più che positivo. Quella di quest'anno è stata un'edizione "molto positiva per gli affari in banchina" dicono gli organizzatori anche se dal presidente di Confindustria Nautica non sono mancate alcune tirate d'orecchie alla città. Infrastrutture, voli e accoglienza a cinque stelle sono le esigenze per permettere alla manifestazione di decollare. L'impegno di Regione Liguria e Comune di Genova per rendere le future edizioni ancor più curate e attrattive per la clientela straniera, oltre che italiana. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Si chiude il Salone Nautico, Genova al lavoro per nuove strutture di lusso | Video | Speciale

In questa notizia si parla di: chiude - salone

Chiude il Salone Nautico 2025, Salis: "Genova al centro della Blue Economy"

Salone nautico di Genova, si chiude il sipario: record di visitatori (e delle prove in mare) - X Vai su X

ULTIMO GIORNO DI SUPER PROMO! Il Salone del Camper 2025 chiude oggi, e con lui anche la nostra promo speciale! ? Corri subito nella sezione PROMO, online o in negozio, e approfitta degli sconti prima che sia troppo tardi. Non lasciare che le t - facebook.com Vai su Facebook

Il 65° Salone Nautico Internazionale di Genova chiude in crescita; Chiude il Salone nautico di Genova 2025; Salone Nautico di Genova 2025 chiude in crescita: più visitatori, più espositori e l’accordo per l’America’s Cup 2027 a Napoli.

Salone Nautico di Genova 2025 chiude in crescita: più visitatori, più espositori e l’accordo per l’America’s Cup 2027 a Napoli - In sei giornate di esposizione, la manifestazione ha registrato 124. Scrive italiaoggi.it

Salone Nautico Genova, si chiude l’edizione 65 pensando ad un futuro di migliore accessibilità per il pubblico - Si è chiusa la 65esima edizione del Salone Nautico: sei giorni che hanno portato più di mille barche in esposizione, tanti incontri ed eventi collaterali che hanno animato la città. Segnala farodiroma.it