Si barrica in caserma ad Asso e uccide il suo comandante i periti | In quel momento era incapace di intendere

Fanpage.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo i periti del Tribunale militare d'Appello di Roma, quando Antonio Milia si barricò in caserma ad Asso (Como) e sparò al suo superiore Doriano Furceri era incapace di intendere ciò che stava facendo. Per questo motivo, gli esperti hanno suggerito di mantenere per il 59enne il regime di libertà vigilata in una struttura sanitaria. 🔗 Leggi su Fanpage.it

