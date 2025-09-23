Si allontana dalla struttura senza fare ritorno ore di angoscia per un minore

Ferraratoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono ore di preoccupazione per la scomparsa di un minorenne, ospite di una struttura a Ferrara. Il diciassettenne, di nome Islam Charmat, dalla giornata di lunedì 22 settembre si è allontanato, risultando irreperibile.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayLa Prefettura di Ferrara ha. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: allontana - struttura

Foligno, si allontana dalla struttura di cura e scompare: ritrovato dopo ore di ricerche

Si allontana dalla struttura senza fare ritorno, ore di angoscia per un minore; Foligno, si allontana dalla struttura di cura e scompare: ritrovato dopo ore di ricerche; Foligno, si allontana dalla struttura di cura e scompare: ritrovato dopo ore di ricerche.

Cerca Video su questo argomento: Allontana Struttura Senza Fare